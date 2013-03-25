Батькивщина в Киевсовете требует отставки Попова

Председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова считает, что Киевсовет должен рекомендовать Президенту Украины Виктору Януковичу освободить Александра Попова от должности председателя столичной городской госадминистрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете.

Т.Мелихова обратилась к секретарю Киевсовета Галине Гереге с просьбой срочно созвать внеочередное пленарное заседание совета по вопросам чрезвычайного положения в Киеве и лишения полномочий А.Попова.

«Киевские власти, Попов в частности, невзирая на прогноз погоды и опыт борьбы со стихией в западных регионах, заранее не подготовились и не справились с чрезвычайной ситуацией в Киеве. В пятницу некоторые люди добирались домой до двенадцати часов. В выходные дни из-за бездействия власти по уборке от снега автодорог общественный транспорт не ходил вообще, дворы домов и дороги по факту были не расчищены. Понедельник был объявлен выходным днем из-за того, что доехать на работу по нерасчищенным улицам Киева практически нереально. Думаю, Попов, как и Черновецкий в свое время, просто будет ждать, пока снег растает с оттепелью», - возмущена Т.Мелихова.

«Киевляне помнят, как Попов уволил за ужасное состояние уличных проездов руководителей трех председателей райгосадминистраций. Что глава КГГА скажет теперь, когда ответственность за чрезвычайное положение лежит непосредственно на нем?», - заявила Т. Мелихова.

Фракция «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете настаивает на отставке А.Попова как руководителя, «который не справился с управлением городом в чрезвычайном положении».

«Из-за непрофессиональных действий руководства города Киев остановился. Думаю, Киевсовет должен собраться, решить, как действовать дальше для преодоления чрезвычайного положения, рекомендовать В.Януковичу освободить от выполнения полномочий А.Попова, который никак не проявил себя в данной ситуации, и просить ВР назначить выборы Киевского городского головы и Киевсовета на 2 июня», - считает Т.Мелихова.