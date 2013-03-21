ВР создала ВСК по фальсификациям на выборах: Яценюк повздорил с Герман

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов пересмотра волеизъявления украинского народа на парламентских выборах 2012 года».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 166 (при необходимых 150 - УНИАН) народных депутатов из 382, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время рассмотрения проекта постановления возникла словесная перепалка между автором проекта постановления лидером фракции “Батькивщины” Арсением Яценюком и народным депутатом от Партии регионов Анной Герман.

В названии проекта постановления речь шла о расследовании фактов «антиконституционного пересмотра волеизъявления украинского народа». А.Герман отметила, что, в сущности, это оценочное высказывание и таким образом уже предопределен результат работы комиссии. Она предложила убрать слово “антиконституционного”.

В ответ А.Яценюк отметил, что он может пойти на уступки А.Герман, и слово “антиконституционного” заменить словом “незаконного”.

В ответ А.Герман отметила, что в данной ситуации пренебрежительность, которую демонстрирует А.Яценюк, является нецелесообразной.

“Вы здесь не самый мудрый и не самый лучший. Иронию и пренебрежение оставьте для своей жены”, - сказала А.Герман, обращаясь к А.Яценюку.

В ответ А.Яценюк сказал: “Вы такая красивая и умная женщина, что Президент Украины грустит в своей администрации по вас”.

Инициаторами проекта постановления выступили лидер фракции «Батькивщина» А.Яценюк, лидер «УДАРа» Виталий Кличко и лидер «Свободы» Олег Тягнибок.

Как отмечается в пояснительной записке, на Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины возлагается задание по расследованию фактов антиконституционного пересмотра волеизъявления украинского народа на парламентских выборах 2012 года путем подделки результатов реального волеизъявления граждан, нарушения избирательных прав граждан Украины со стороны работников правоохранительных органов, судов, других органов государственной власти, а также путем досрочного прекращения депутатских полномочий народных депутатов Украины Власенко С.В., Балоги П.И., Домбровского А.Г. А также расследование факта невозможности установления результатов выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года в одномандатных избирательных округах № 94, 132, 194, 197 и 223.