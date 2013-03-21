Рада в первом чтении проголосовала за проведение выборов в Киеве

Верховная Рада Украины приняла за основу проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 293 из 365 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Проект постановления поддержали 146 народных депутатов от Партии регионов, 73 - из фракции “Батькивщина”, 33 - из фракции «УДАРа», 32 - от ВО “Свобода” и 9 внефракционных.

Документом предусмотрено назначить очередные выборы депутатов Киевсовета и мэра столицы на 2 июня 2013 года.

Также депутаты решили сократить вдвое срок подготовки проекта постановления ко второму чтению проекта.

Перед голосованием лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов в очередной раз подчеркнул, что фракция ПР будет голосовать за принятие в целом данного постановления лишь после того, как Конституционный Суд обнародует свое решение по представлению 48 народных депутатов о сроках проведения выборов в столице.

По словам А.Ефремова, если КС успеет предоставить свои объяснения к тому времени, когда проект будет подготовлен ко второму чтению, “мы будем голосовать по решению КС, а если нет, то мы будем ожидать решения КС”. “Чтобы потом не было никаких инсинуаций, что Партия регионов где-то кого-то обманывает”, - сказал он.

В то же время народный депутат Петр Порошенко (внефракционный) отметил, что в проекте постановления нет ни одного слова о необходимости решения Конституционного Суда Украины по данному вопросу.