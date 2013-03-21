Регионалы покинули зал ВР во время рассмотрения вопроса о выборах в Киеве
11:40, 21 марта 2013Политика
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Фракция Партии регионов почти в полном составе покинула сессионный зал парламента во время рассмотрения вопроса о назначении даты выборов Киевского городского совета и мэра столицы.
Рыбак о чем-то советовался с Ефремовым
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале остается около 20 депутатов-«регионалов».
В настоящее время продолжается обсуждение проекта постановления о назначении выборов в Киеве.
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак во время выступления депутатов отошел за президиум и советовался с лидером фракции Партии регионов Александром Ефремовым.
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