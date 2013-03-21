Регионалы покинули зал ВР во время рассмотрения вопроса о выборах в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале остается около 20 депутатов-«регионалов».

В настоящее время продолжается обсуждение проекта постановления о назначении выборов в Киеве.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак во время выступления депутатов отошел за президиум и советовался с лидером фракции Партии регионов Александром Ефремовым.