Регионалы покинули зал ВР во время рассмотрения вопроса о выборах в Киеве

11:40, 21 марта 2013
Политика
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Фракция Партии регионов почти в полном составе покинула сессионный зал парламента во время рассмотрения вопроса о назначении даты выборов Киевского городского совета и мэра столицы.

Владимир Рыбак

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале остается около 20 депутатов-«регионалов».

В настоящее время продолжается обсуждение проекта постановления о назначении выборов в Киеве.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак во время выступления депутатов отошел за президиум и советовался с лидером фракции Партии регионов Александром Ефремовым.

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