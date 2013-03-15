Портнов: Показания со слов третьих лиц - несамостоятельные доказательства

Об этом заявил советник президента Андрей Портнов в эфире передачи "Шустер.Live".

Портнов сказал, что согласно новому УПК "показания со слов третьих лиц не могут быть самостоятельным доказательством".

"Только при условии, что есть другие доказательства, показания со слов третьих лиц могут исследоваться судом", - заявил Портнов.

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При этом он посоветовал оппонентам читать не только начало статьи УПК, но и следующие 3-4 абзаца.

Как известно, по делу об убийстве Щербаня два свидетеля Игорь Марьинков и Сергей Зайцев, допрошенные в рамках следственных действий в суде, давали показания со слов третьих лиц, в том числе умерших.

Оба утверждали, что Тимошенко оплатила работу киллеров Щербаня.

Украинская правда