Ющенко призвал всех верных нашеукраинцев к перерегистрации

Об этом говорится в его обращении, текст которого передан УНИАН пресс-службой “Нашей Украины”.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, членам “Нашей Украины” предлагается пройти процедуру перерегистрации до 31 марта.

“Недавно мы стали свидетелями очередных попыток изнутри уничтожить нашу партию, но их разрушительным последствиям мы поставили надежные препятствия. Теперь должны закрепить нашу победу формальной процедурой перерегистрации. Так мы подтвердим нашу сплоченность, общность наших целей и преданность одним ценностям. Каждый должен ответить честно: кем он является и к какой цели стремится”, - отметил в своем обращении В.Ющенко.

Он отметил, что попытки дискредитировать через СМИ и окончательно уничтожить политическую силу продолжаются, и четким ответом на них должна стать “консолидация, единая публичная позиция и вера в наши силы”.

По словам В.Ющенко, события, развернувшиеся вокруг «Нашей Украины», - не новость для украинской истории. “Такими способами уже уничтожена не одна украинская политическая сила. Мы узнаем этот почерк: сначала идет системная дискредитация лидера, затем происходит раскол в партии и ее окончательное уничтожение и забвение. В 1992 году так поступили с Украинской республиканской партией, потом в 1999 году с Народным Рухом Украины, а теперь пытаются с «Нашей Украиной», - отмечается в обращении.

В.Ющенко убежден, что партия «Наша Украина» выйдет из этих испытаний закаленной.

“Обогатившись этим опытом, мы и дальше продолжаем свой путь в политике, отстаиваем цели европейской интеграции, свободной суверенной нации, демократии, политических и экономических свобод”, - отметил он.

Как сообщалось, 9 февраля состоялись две политсовета партии «Наша Украина». На политсовете, проведенном Сергеем Бондарчуком, из партии был исключен лидер партии Виктор Ющенко, на политсовете, проведенной В.Ющенко, соответственно, исключен С.Бондарчук. Обе стороны настаивали на легитимности своих решений.

1 марта в пресс-службе партии заявили, что Министерство юстиции зарегистрировало изменения в составе руководящих органов «Нашей Украины», которые произошли 9 февраля 2013 года.

В частности, в Единый государственный реестр юридических лиц, который ведет Минюст, были внесены изменения о том, что 9 февраля на заседании политсовета партии был освобожден от должности председателя политсовета партии С.Бондарчук и избран на эту должность Зиновий Шкутяк.

2 марта съезд партии "Наша Украина" под председательством С.Бондарчука, который проходил без участия ее основателя и лидера В.Ющенко, принял решение о самоликвидации партии.

Соратники В.Ющенко заявили после этого, что партия «Наша Украина» существует и продолжает политическую деятельность, несмотря на отчаянные попытки уничтожить эту политическую силу.

Съезд «Нашей Украины» под председательством В.Ющенко запланирован на 18 мая 2013 года.