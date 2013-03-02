Заявление партии: Наша Украина существует и продолжает политическую деятельность

На этом отмечается в заявлении партии, текст которого передан УНИАН.

«Партия существует и продолжает политическую деятельность, невзирая на отчаянные попытки уничтожить эту политическую силу или использовать бренд «Наша Украина» для собственной политической карьеры лицами, которые исключены из партии, которые потеряли здравый смысл и остатки совести», - говорится в документе.

«К счастью, последняя волна политических авантюристов отходит вместе с Сергеем Бондарчуком. И теперь эта команда профессиональных интриганов станет проблемой самого Бондарчука», - заявили в «Нашей Украине».

Авторы заявления убеждены: «Вскоре мы будем свидетелями новых скандалов и расколов в команде Бондарчука, потому что привычка предавать и втыкать нож в спину неизменная - это не зависит от места политической прописки, это - банальное отсутствие политической культуры и человеческой морали».

В партии не сомневаются в том, что Министерство юстиции не примет во внимание никаких заявлений С.Бондарчука. «Последняя точка в юридической неопределенности уже давно поставлена Министерством юстиции. Председателем Политсовета официально является Зиновий Шкутяк.», - подчеркивается в заявлении.

«Решения сборища С.Бондарчука являются никудышными и нелегитимными и не будут иметь никаких юридических последствий. Сегодняшнее сборище - это встреча случайных лиц, неполномочных принимать решения, которые влияют на судьбу и развитие партии «Наша Украина» Даже, с точки зрения здравого смысла сегодняшние заявления Бондарчука просто абсурдны», - отметили в партии.

«Досадно лишь, что Сергей Бондарчук, которого мы считали человеком порядочным, оказался политически незрелым и слабодухим, падким на грязные технологии, популярные в современной политической среде», - отмечается в заявлении.

«Сегодняшнее собрание не имеет никакого реального значения, кроме мелкого пиара. На таких же основаниях Сергей Бондарчук мог бы распустить сегодня любую другую партию или объявить себя мэром Лондона», - считают в «Нашей Украине».

Пресс-служба партии подчеркнула, что «настоящий съезд «Нашей Украины» состоится 18 мая этого года. На это мероприятие будут приглашены представители партии после проведения перерегистрации, а также представители СМИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 марта, ХІІ съезд «Нашей Украины» во главе из С.Бондарчуком принял решение о ликвидации партии.

В решении съезда, в частности, речь идет о прекращении деятельности “Нашей Украины” путем ликвидации (самороспуска).

Справка УНИАН. 9 февраля состоялись две политсовета партии «Наша Украина». На политсовете, проведенной С.Бондарчуком, из партии был исключен лидер партии Виктор Ющенко, на политсовете, проведенном В.Ющенко, соответственно, исключен С.Бондарчук. Обе стороны настаивали на легитимности своих решений.

1 марта в пресс-службе партии заявили, что Министерство юстиции зарегистрировало изменения в составе руководящих органов «Нашей Украины», которые состоялись 9 февраля 2013 года.

В частности, в Единый государственный реестр юридических лиц, который ведет Минюст, были внесены изменения о том, что 9 февраля во время заседания политсовета партии был освобожден от должности председателя политсовета партии С.Бондарчук и избран на эту должность Зиновий Шкутяк.

Следовательно, подчеркнули в партии, на основании приказа Государственной регистрационной службы С.Бондарчук не имеет ни какого отношения к партии «Наша Украина», а собрание, которое объявлено им на 2 марта, не может иметь никакого влияния на судьбу партии «Наша Украина».