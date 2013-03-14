Рыбак надеется, что ситуация «как-то притрется», и парламент заработает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с рабочими ПАО «Запорожский завод ферросплавов» в Запорожье.

Он сказал, что сегодняшняя ситуация объясняется тем, что «это период нового парламента». «Думаю, что (пройдет) 2-3 месяца, и как-то притрется эта ситуация», - сказал глава ВР.

В.Рыбак подчеркнул, что обращаясь к оппозиции: “Я вам даю трибуну. Критикуйте друг-друга, критикуйте власть, вносите предложения”.

Напомним, с 5 марта фракции оппозиции заблокировали трибуну и президиум парламента, протестуя против того, что председатель ВР внес в ВАСУ представление о возможности лишения Сергея Власенко депутатского мандата в связи с тем, что он незаконно совмещает депутатскую деятельность с адвокатской.

В оппозиции этот иск назвали незаконным и заявили о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак внес представление в суд.

6 марта Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины” С.Власенко.