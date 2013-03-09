Тимошенко назвала Шевченко великим украинским политиком

"Сегодня, в 199-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко, скажу, возможно, крамольную для кого-то вещь: поэзия Шевченко не объединяет, а разъединяет Украину. К счастью, разъединяет. Разъединяет на «нас» и «них». На тех, кто считает Тараса великим поэтом воли и свободы, и тех, кому эти понятия и ценности чужды и не понятны. На тех, кто жертвует своим личным ради великих идеалов демократии и независимости, и на тех, для кого все это фантом и хлам", - говорится в письме Ю.Тимошенко, текст которого передан агентству УНИАН пресс-службой партии "Батькивщина".

По словам Ю.Тимошенко, Т.Шевченко, действительно, тот водораздел, который не дает объединиться несовместимому. "Потому что нам, всей Украине, такое объединение не нужно. Если в чистую ключевую воду добавить грязь, то выйдет какая-то непригодная для жизни муть. Поэтому пусть они отдельно от нас плавают в своей луже, наслаждаясь грязевыми ваннами коррупции, тоталитаризма и невежества, а мы будем нести нашу миссию очистки страны. В частности и благодаря Шевченко. Ведь, к счастью, нас больше: нас миллионы, а их горсточка. Мы - народ и нация, а они - всего лишь «семья», - отмечает экс-премьер.

Ю.Тимошенко подчеркивает, что Т.Шевченко актуален. "Откройте и читайте. Ничего не изменилось в нашей стране. «Німі на панщину ідуть». Идут, Тарас, идут и сегодня. Ну, пусть не на панщину, а на проплаченные митинги по поддержке улучшения, или на выборы, чтобы проголосовать за очередного помещика, - суть та же", - пишет Ю.Тимошенко.

При этом она объясняет, что во времена Т.Шевченко были "Николай первый и Энгельгардт, сегодня - Янукович и Пшонка". "Тогда - крепостничество, запрещение писать и рисовать и тюрьма... Сегодня - также тюрьма, также издевательство и преследование тех, кому эта страна дорога и не безразлична", - констатирует Ю.Тимошенко.

Она отмечает, что специалисты по литературе утверждают, что политические убеждения Т.Шевченко тяжело идентифицировать, потому что он, в первую очередь, поэт, а не политик. «Я думаю, это ошибка, - считает Ю.Тимошенко. - Потому что такого великого политика, как Шевченко, еще не знала Украина. Тарас - это половина Украины. Он вынужден был быть политиком, даже не осознавая этого, потому что такова была его миссия: защищать нашу землю, нашу нацию, нашу историю и культуру».