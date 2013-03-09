Азаров возложил цветы к памятнику Шевченко в Киеве
12:46, 09 марта 2013Политика
1150 0
По случаю 199-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко премьер-министр Украины Николай Азаров возложил цветы к памятнику Кобзарю в Киеве.
Азаров пришел к памятнику с цветами / Фото: Правительственный портал
Как сообщает Правительственный портал, также в церемонии приняли участие народные депутаты, члены правительства, представители киевской власти, общественные и культурные деятели.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter