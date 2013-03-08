Исследование: В ВР женщин втрое меньше, чем требует ООН

Об этом свидетельствует исследование движения "Честно", результаты которого обнародованы на сайте "Украинская правда".

Как отмечается, женщины-депутаты не очень любят выступать в сессионном зале и писать депутатские запросы. Они хорошо обеспечены, а 8 из них – официальные миллионеры.

"Обобщенный образ депутатки VII созыва: женщина 47 лет, с высшим образованием (кстати, только у единственной парламентария-регионалки Светланы Фабрикант — общее средне образование), в прошлом – занималась бизнесом, или работала на государственной службе, или в партийных структурах", - отмечается в исследовании.

При этом средний годовой доход по результатам 2011 года - 780 366,24 грн., средний доход членов семьи женщины-парламентария - 480 473,33 грн. Очевидно, в своих семьях они главенствуют.

Самая богатая женщина в действующем парламенте - депутат от фракции КПУ Оксана Калетник. В 2011 году она заработала 8 миллионов гривен. Значительно меньший доход у представительниц фракции Партии регионов Таисии Повалий и Юлии Левочкиной — по 3 миллиона, у Людмилы Денисовой из "Батькивщины" - на 200 тысяч меньше.

В парламенте есть еще 4 женщины, которые заработали по одному миллиону, - это Мария Ионова ("УДАР"), Елена Кондратюк ("Батькивщина"), Анжелика Лабунская (внефракционная) и Лариса Мельничук (Партия регионов).