Во Львовской области хулиганы отбили нос барельефу Бандеры

Как сообщила УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, сегодня, 6 марта, около 14.00, в Стрыйский райотдел милиции поступило сообщение о том, что неизвестные повредили памятник С.Бандере, который находится на территории музея-усадьбы проводника ОУН в селе Воля-Задеревацкая Стрыйского района. Также злоумышленники повредили мемориальную таблицу, установленную на территории музея-усадьбы (отбили нос барельефу и сбили надписи).

Какие именно повреждения нанесены памятнику С.Бандере – в милиции не уточнили.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Справка УНИАН. Проводник ОУН Степан Бандера с семьей проживал в селе Воля-Задеревацкая Стрыйского района Львовской области в 1933—1936 годах. На основе прежней плебании, где жили Бандеры, сегодня создан музей-усадьба этой семьи.