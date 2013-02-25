В полтавском селе снесли головы Ленину и Крупской (фото)

В селе Октябрьском Решетиловского района Полтавской области неизвестные снесли головы на памятнике вождю пролетариата В.Ленину и его супруге Н.Крупской.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, вчера, 24 февраля, днем жители села обратили внимание, что памятник повредили вандалы и обратились в милицию.

По данным следствия, «обезглавливание» произведено в ночь с субботы на воскресенье. По данному факту начато уголовное производство.

Данный памятник, высотой около двух метров, изготовлен из гипсо-цементной смеси, покрытой бронзовой краской. Он уже становился жертвой вандалов в 2009 году, однако позже его реконструировали.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля свободовцы во главе с депутатом Верховной Рады от фракции "Свобода" Игорем Мирошниченко разрушили памятник Ленину в г. Ахтырка Сумской области.