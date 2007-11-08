Ющенко знает, чем можно более-менее простимулировать депутатов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что является сторонником ввод императивного мандата для депутатов Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в Полтаве.

«Для тех, кто хорошо знает украинскую ситуацию, кто знает, насколько коррупция и криминалитет зашли в украинский парламент, сегодня только говорить демократическими фразами и ничего не делать для защиты демократии – это уже нечестно. Поэтому когда мы говорим об императивном мандате – это одно из обстоятельств, которое будет стимулировать формирование в парламенте более-менее консолидированной позиции», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он сообщил, что намерен выяснить готовность к рассмотрению этого вопроса в Конституционном Суде Украины, куда в свое время было направлено соответствующее представление.

Президент отметил, что вопрос императивного мандата такой же важный, как и вопрос избирательной системы. Он также высказался за необходимость изменения системы выборов, особенно в местные советы, для того, чтобы ответственность депутатов стала персональной перед тем общиной, которая их избрала.

Глава государства считает, что в целом 2008 год должен стать годом конституционных изменений, решение о которых должен принимать избиратель. «2008 год мы должны посвятить изменениям конституционного характера», - сказал Президент Украины.