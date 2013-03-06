Суду понадобилась дополнительная информация ГПУ о Власенко

Заседание Высшего административного суда Украины, где рассматривается незаконный, по мнению оппозиции, иск Председателя Верховной Рады Владимира Рыбака о лишении мандата депутата фракции «Батькивщина» Сергея Власенко, началось с задержкой на сорок минут.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщины», председательствующий судья сообщил, что задержка связана с необходимостью получения дополнительной информации от Генпрокуратуры.

Защитниками С.Власенко выступают лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк и адвокат Николай Титаренко.

На судебном заседании присутствуют лидеры оппозиционных фракций, депутаты от оппозиции, журналисты и представители дипломатических учреждений.

В настоящее время в суде объявлен перерыв для ознакомления сторон с документами Генпрокуратуры, которые разъясняют, в качестве кого привлечен С.Власенко к делу Евгения Щербаня, а также для ознакомления с выпиской из Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Стороны изучают копии этих документов.

Как сообщал УНИАН, ВАСУ начал рассмотрение дела о лишении С.Власенко депутатского мандата 5 марта по предоставлению Председателя ВР Владимира Рыбака.

Оппозиция обвиняет председателя регламентного комитета Владимира Макеенко в фальсификации решения комитета, на основании которого В.Рыбак обратился в ВАСУ.