Затулин считает, что Украине нужны российские няньки, но только не Зурабов

Директор Института стран СНГ Константин Затулин считает, что посол России в Украине Михаил Зурабов не соответствует занимаемой должности и искажает позицию Президента РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом К.Затулин сказал сегодня на семинаре в Институте стран СНГ в Москве.

Он подчеркнул, что вопрос членства Украины в Таможенном союзе стоит на повестке дня, и об этом свидетельствуют вчерашние переговоры президентов двух стран Виктора Януковича и Владимира Путина.

«Насколько я помню, Президент РФ ни разу не давал основания себя заподозрить в том, что он против членства Украины в ТС, что он не хочет, чтобы Украина вошла в ТС, что он считает потерей времени обсуждение этой темы. Но мне непонятно, почему его представитель в Украине Михаил Зурабов не устает повторять (обратное) на всех углах. Кто-то из них своей должности не совсем соответствует: или Президент РФ, или посол РФ в Украине. Мне кажется, что посол, и из этого рано или поздно должны быть сделаны выводы», - сказал К.Затулин.

Он уточнил, что, по имеющейся в Институте стран СНГ информации, посол в Украине в своей работе проводит мысль, что вступление Украины в Таможенный союз не нужно на самом деле России, «мол, это ухудшит параметры Таможенного союза и создаст сложности согласования вопросов в формате четырех».

По словам К.Затулина, если М.Зурабов не согласен с позицией Президента РФ, он как принципиальный человек должен уйти в отставку. «Боюсь, что мы не дождемся от Зурабова такого самопожертвования», - отметил он и добавил, что в такой ситуации украинская сторона может задаться вопросом: чего на самом деле хочет российская сторона.

Как сказал К.Затулин, российская политика по отношению к Украине является «уделом очень немного числа лиц».

Он заметил, что, по Конституции, Президент РФ обладает прерогативой осуществлять внешнюю политику, но реализация его права по отношению к Украине вызывает сомнения, поскольку нет обратной связи между главой страны и людьми, которые проводят его линию в жизнь. По его словам, в их работе нет должной координации, также недостаточно согласованно действуют ведомства, которые осуществляют такую политику.

«Если задать вопрос: кто шил костюм под названием «украинская политика», выяснится, что никто», - сказал К.Затулин и добавил, что есть чиновники, которые занимаются решением определенных конкретных вопросов, однако неясно, кто в целом занимается анализом процессов, происходящих в Украине.

«И все, и никто занимаются Украиной. Может показаться, что за это отвечает МИД РФ, и на формальном уровне ответ будет именно такой – это вопрос МИД, но я вас уверяю, что если спросить, неформально скажут, что МИД за это не отвечает», - считает К.Затулин.

По его словам, политика по отношению к Украине – это еще более высокий уровень, чем уровень внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что обычно «украинский вопрос» курировали главы Администрации Президента РФ, однако нынешний глава АП Сергей Иванов сосредоточен на внутренних делах, а в вопросах внешней политики старается свое участие свести к минимуму.

«В результате получается, что у семи нянек дитя без глаза», - сказал К.Затулин.