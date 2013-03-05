Переговоры с Путиным затянулись: Януковичу готовили ночлег, но он улетел

Президент Украины Виктор Янукович сегодня ночью вылетел в Киев после многочасовых переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в загородной резиденции «Завидово» (Тверская область).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, самолет Президента Украины вылетел в Киев около 3.00 мск.

«Изначально программой визита предполагалось, что переговоры в формате тет-а-тет займут около двух часов и закончатся в 18.00 мск, однако президенты двух стран работали намного дольше. Общение закончилось около 2.00 мск 5 марта», - сообщил источник агентства.

После этого В.Янукович на вертолете совершил перелет в аэропорт, откуда около 3.00 мск вылетел в Киев.

По информации лиц, участвовавших в подготовке встречи на территории резиденции «Завидово», для украинской делегации был выделен отдельный особняк, на котором развевался флаг Украины. Как пояснили УНИАН, были созданы все условия для того, чтобы В.Янукович в случае необходимости мог остаться на ночлег.

В ходе переговоров В.Янукович и В.Путин обсудили сотрудничество двух стран в газовой сфере, вопрос достройки третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС, активизацию работы по совместному производству самолетов семейства Ан, вопросы регионального сотрудничества. Одной из главных тем стало взаимодействие Украины с Таможенным союзом. Причем, вопрос о форме такого сотрудничества был задан российским журналистом издания LifeNews непосредственно в ходе протокольной съемки перед началом встречи президентов, что не соответствует общепринятой практике (вопросы в ходе протокола обычно не задаются).