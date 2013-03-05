ВАСУ приобщил к делу документ о том, что Власенко не является адвокатом

В Высшем административном суде Украины началось рассмотрение так называемого «дела Власенко» в отсутствие самого Сергея Власенко. Его защитниками выступают Николай Титаренко и лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, ВАСУ удовлетворил просьбу А.Яценюка о приобщении к материалам дела документа, согласно которому С.Власенко не значился в реестре адвокатов на момент проведения Регламентным комитетом Верховной Рады Украины «фальшивого» заседания, где было сфабриковано решение о лишении С.Власенко депутатского мандата якобы «за совместительство».

А.Яценюк выразил сомнение в том, что у представителя Верховной Рады Украины есть хоть какие-то факты в пользу иска спикера Владимира Рыбака о лишении мандата, и расценил этот иск как "незаконный, безосновательный, базирующийся на фальсифицированном решении Регламентного комитета".

Лидер фракции «Батькивщина» уверен, что никаких оснований для лишения С.Власенко депутатского мандата нет, и провел аналогию с тем, что невозможно оштрафовать человека с водительскими правами, у которого нет автомобиля.