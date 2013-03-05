Ефремов о перспективах разблокирования ВР: Поживем - увидим

Переговоры о разблокировании работы Верховной Рады могут возобновиться сегодня вечером или завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

По его словам, на данное время не назначено время проведения переговоров по разблокированию работы ВР, поскольку каждая из сторон осталась при своем мнении и “будет заниматься тем, чем считает нужным”.

“Если посчитаем возможным, то либо сегодня во второй половине дня, либо завтра с утра соберемся”, - подчеркнул А.Ефремов.

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На вопрос о возможности разблокирования трибуны силовым путем А.Ефремов ответил: “Мы не намерены заниматься этим вопросом”.

По его словам, сегодня депутаты от Партии регионов будут работать над законопроектами, а также в комитетах.

Отвечая на вопрос, когда может быть разблокирована работа парламента, А.Ефремов сказал: “Поживем - увидим”.

“Я думаю, что военные действия, как правило, всегда заканчиваются миром, но, как правило, всегда глупо выглядят те, кто эти военные действия начинает”, - добавил он.