Верховную Раду будут блокировать все три оппозиционные фракции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

На вопрос о том, что еще вчера он говорил, что блокирование трибуны выгодно власти, которая хочет распустить парламент, а уже сегодня оппозиция прибегла именно к такому виду протеста, А.Яценюк ответил, что было принято решение о блокировании с тем, чтобы сделать невозможным выступление председателя Верховной Рады о том, что Сергей Власенко лишен полномочий народного депутата.

А.Яценюк добавил, что также блокированием трибуны оппозиция хочет не только привлечь внимание общества к ситуации, “но и четко показывает то, что Президент и председатель парламента уничтожают в Украине оппозицию, уничтожают в Украине тех людей, за которых проголосовали больше 50% украинцев”.

Он считает, что “это системный наезд не просто на оппозицию, но и на миллионы украинцев, которые голосовали за оппозицию, и это начало подготовки к президентской кампании 2015 года, поскольку Президент Янукович иначе выиграть выборы, как уничтожить оппозицию, не сможет”.

Отвечая на вопрос, что будет делать оппозиция, если суд лишит С.Власенко депутатских полномочий, А.Яценюк сказал: “Если суд примет незаконное решение, то мы немедленно обращаемся в Европейский суд по правам человека, и будем просить ускоренную процедуру рассмотрения”.

По словам А.Яценюка, было решение ЕСПЧ обязать Украину восстановить Александра Волкова в должности судьи Верховного суда Украины, и будет положительное решение по С.Власенко.

В свою очередь, председатель фракции “Свобода” Олег Тягнибок отметил, что необходимо совместителей лишать депутатских полномочий, но все это должно происходить в соответствии с законодательством Украины, а не через фальсифицированные решения Регламентного комитета, как в ситуации с С.Власенко.

“Мы, три оппозиционные фракции, будем стоять на страже украинского законодательства”, - заявил он.

По словам О.Тягнибока, должны быть лишены депутатских полномочий и те, кто имеет двойное гражданство. “По нашей внутренней информации, около двух десятков депутатов нынешнего парламента, а может, и больше, являются гражданами, кроме Украины, и другого государства, что влечет за собой юридическую ответственность, то есть, лишает их депутатского мандата”, - сказал он.

Председатель фракции “УДАР” Виталий Кличко подчеркнул, что “на сегодняшний день мы все вместе защищаем принципы демократии, мы защищаем не только коллег - оппозиционеров, но и каждого из депутатского корпуса, потому что если этот прецедент пройдет, то демократии, парламентаризма в Украине не будет, они будут уничтожены”.