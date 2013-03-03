Регионал говорит, что Верховная Рада не согласится на расширение границ Киева

Депутат от Партии регионов Ярослав Москаленко заверяет, что Верховная Рада не поддержит решение Киевсовета о расширении границ столицы, пока этот вопрос не будет согласован с районами Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата Я.Москаленко.

«Решение Киевсовета – незаконное. Здравого смысла я в этом не вижу. Конечно, Киев нужно развивать как столицу. Но два года работала рабочая группа Киевской областной администрации и г. Киева, и я входил в эту группу (когда был первым заместителем председателя КОГА и депутатом Киевоблсовета). У нас было 39 несогласованных вопросов. За это время мы практически все согласовали. Осталось лишь несколько вопросов доработать. Как вдруг Киевсовет спешно односторонне принимает решение. Я это объясняю выборами. Избирательный процесс начался», - подчеркнул Я.Москаленко.

По его словам, решение о расширении границ столицы может быть согласовано лишь при общем согласии всех землепользователей.

«И Обуховский, и Бориспольский, и Васильковский, и Броварской, и Вишгородский советы должны были принять соответствующие решения. Киевский областной совет должен был дать свое согласие на изменение границ так же, как Киевсовет. Верховная Рада не поддержит решения Киевсовета о расширении границ столицы, пока вопрос не будет согласован с районами Киевской области”, - отметил Я.Москаленко.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля на сессии Киевсовета депутаты проголосовали за расширение границ Киева почти на 2 тыс. га. В состав столицы вошли участки земли Лесников, Чабанов, Белогородки, Ирпеня, Вышгорода, Княжичей, Гнидына, Коцюбинского и 17 га Броварского района. По мнению столичной власти, это присоединит к городу исторические земли и защитит от вырубки Беличанский лес.