Наша Украина объявила о самороспуске

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 267 делегатов съезда, против - 2, воздержались - 6.

В решении съезда, в частности, говорится о прекращении деятельности “Нашей Украины” путем ликвидации (самороспуска).

Также принято решение прекратить деятельность организаций всех уставных органов партии.

Кроме того, съезд постановил передать учредительные документы, печать и флаг “Нашей Украины” в Музей истории Помаранчевой революции Национального университета “Киево-Могилянская академия”.

В связи с самороспуском партии создана ликвидационная комиссия в следующем составе: Петр Ющенко (председатель), Александр Ропотенко (секретарь), Ольга Бабий, Ольга Бигус, Ирина Ванникова, Виктор Гноевый, Николай Онищук, Валентин Руденко, Зиновий Шкутяк, Вера Ульянченко. Ликвидационной комиссии поручено решить вопрос погашения задолженности, использования или передачи имущества и средств партии “Наша Украина”, которые не могут при этом перераспределяться между членами партии.

Как сообщалось, 9 февраля состоялись два политсовета партии «Наша Украина». На политсовете, проведенном С.Бондарчуком, из партии был исключен лидер партии Виктор Ющенко, на политсовете, проведенном В.Ющенко, соответственно, был исключен С.Бондарчук. Обе стороны настаивали на легитимности своих решений.

1 марта в пресс-службе партии заявили, что Министерство юстиции зарегистрировало изменения в составе руководящих органов «Нашей Украины», которые состоялись 9 февраля 2013 года.

В частности, в Единый государственный реестр юридических лиц, который ведет Минюст, были внесены изменения о том, что 9 февраля во время заседания политсовета партии был освобожден от должности председатель политсовета партии С.Бондарчук, избран на эту должность Зиновий Шкутяк.

Следовательно, подчеркнули в партии, на основании приказа Государственной регистрационной службы С.Бондарчук не имеет никакого отношения к партии «Наша Украина», а собрание, которое объявлено им на 2 марта, не может иметь никакого влияния на судьбу партии «Наша Украина».