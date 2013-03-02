В Киеве начался съезд Нашей Украины: Ющенко пригласили доложить

Как передает корреспондент УНИАН, на съезде зарегистрированы 289 делегатов.

В повестке дня съезда предусмотрены доклад председателя политического совета партии Сергея Бондарчука о деятельности политсовета “Нашей Украины”, заслушивание результатов работы центральной контрольно-ревизионной комиссии.

Кроме того, среди вопросов повестки дня - рассмотрение итогов участия “Нашей Украины” в выборах в Верховную Раду 2012 года, о чем должен доложить Президент Украины в 2005-2010 годах Виктор Ющенко.

Как отметил С.Бондарчук, несмотря на то, что В.Ющенко исключен из партии “Наша Украина”, его пригласили на съезд для выступления. С.Бондарчук выразил надежду, что бывший Президент придет на съезд.

“Он может предоставить много интересной информации”, - сказал С.Бондарчук.

В своем выступлении он отметил, что В.Ющенко фактически приватизировал партию “Наша Украина” и сделал партию «прислужницей» действующей в настоящее время власти, которой выгодно, чтобы “Наша Украина” была под контролем В.Ющенко для раскола оппозиционных сил.

“Бренд “Наша Украина” как торговая марка зарегистрирован лично на В.Ющенко”, - сказал С.Бондарчук.

Кроме того, перед зданием, где проходит съезд партии, проходит небольшой митинг молодежного совета политической партии “Наша Украина” против С.Бондарчука. “Обращаемся с призывом не поддаваться бывшему председателю политического совета С.Бондарчуку и его соратникам. Они все уже исключены из партии и лишены должностей... Сегодня они хотят распустить и ликвидировать партию”, - говорится в обращении участников митинга. В частности, участники акции призывают преданных членов партии принять участие в «настоящем» съезде “Нашей Украины”, который состоится 18 мая 2013 года.

Как сообщалось, 9 февраля состоялись две политсовета партии «Наша Украина». На политсовете, проведенном С.Бондарчуком, из партии был исключен лидер партии Виктор Ющенко, на политсовете, проведенной В.Ющенко, соответственно, исключен С.Бондарчук. Обе стороны настаивали на легитимности своих решений.

1 марта в пресс-службе партии заявили, что Министерство юстиции зарегистрировало изменения в составе руководящих органов «Нашей Украины», которые произошли 9 февраля 2013 года.

В частности, в Единый государственный реестр юридических лиц, который ведет Минюст, были внесены изменения о том, что 9 февраля на заседания политсовета партии был освобожден от должности председателя политсовета партии С.Бондарчук и избран на эту должность Зиновий Шкутяк.

Таким образом, на основании приказа Государственной регистрационной службы С.Бондарчук не имеет никакого отношения к партии «Наша Украина». Собрание, которое объявлено им на 2 марта, не может иметь никакого влияния на судьбу партии «Наша Украина», подчеркнули в партии.