К Тимошенко в больницу прибыли лидеры оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, в 12.20 на территорию медицинского учреждения зашли народные депутаты Украины Арсений Яценюк, Григорий Немыря и Сергей Пашинский.

Депутаты не сказали журналистам, будут ли иметь они возможность сегодня провести с Ю.Тимошенко краткосрочное свидание.

По предварительной информации, эти трое депутатов получили разрешение на встречу с Ю.Тимошенко.

Сторонники Ю.Тимошенко, которые в это время дежурят перед медицинским учреждением, встретили депутатов с лозунгами “Юле - волю!”.