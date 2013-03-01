К Тимошенко в больницу прибыли лидеры оппозиции
12:37, 01 марта 2013Политика
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В больницу “Укрзализныци” в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, прибыли лидеры Объединенной оппозиции.
Трое депутатов получили разрешение на встречу с Ю.Тимошенко / Фото: ВВ
Как передает корреспондент УНИАН, в 12.20 на территорию медицинского учреждения зашли народные депутаты Украины Арсений Яценюк, Григорий Немыря и Сергей Пашинский.
Депутаты не сказали журналистам, будут ли иметь они возможность сегодня провести с Ю.Тимошенко краткосрочное свидание.
По предварительной информации, эти трое депутатов получили разрешение на встречу с Ю.Тимошенко.
Сторонники Ю.Тимошенко, которые в это время дежурят перед медицинским учреждением, встретили депутатов с лозунгами “Юле - волю!”.
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