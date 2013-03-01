Янукович подписал закон об изменениях к регламенту ВР

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В соответствии с данным законом, голосование осуществляется народным депутатом лично с помощью электронной системы путем голосования «за», «против» или «воздержался» в зале заседаний Верховной Рады или в определенном для тайного голосования месте возле зала для пленарных заседаний.

В случае выявления на пленарном заседании народным депутатом факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования за другого народного депутата рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию останавливается. Председательствующий на пленарном заседании устанавливает присутствие соответствующего народного депутата в зале заседаний Верховной Рады, а в случае его отсутствия поручает Счетной комиссии изъять карточку такого народного депутата и передать ее председательствующему на пленарном заседании и проводит повторное голосование по предложению, которое ставилось на голосование последним.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные народные депутаты с 5 февраля блокировали трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование.

Председатели оппозиционных фракций «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко 19 февраля сообщили, что руководители фракций договорились о разработке изменений к Регламенту ВР относительно личного голосования депутатов.

22 февраля народные депутаты приняли закон о внесении изменений в Регламент Верховной Рады. За соответствующее решение проголосовали 339 из 350 парламентариев, зарегистрированных в сессионном зале.