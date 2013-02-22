Над персональным голосованием в ВР теперь будут ломать голову академики

Верховная Рада обратится к Национальной академии наук Украины по поводу разработки новой системы голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сегодня на пленарном заседании парламента.

“Мы дали заявку специалистам Национальной академии наук Украины, чтобы они нам предложили систему, которая позволит голосовать только одному народному депутату. За соседа никто голосовать не будет”, - сказал спикер.

По его словам, специалисты “предоставят нам свои предложения, саму систему, стоимость ее, когда они могут ее изготовить”.

В.Рыбак отметил, что после этого он внесет на рассмотрение ВР проект постановления для принятия решения относительно внедрения в этом году, с этой сессии или, если не успеем, со следующей, новой системы голосования депутатов.

Как сообщал УНИАН, ранее В.Рыбак заявлял о целесообразности разработать новую систему голосования - “Рада-4”.

По словам спикера, согласно заключениям специалистов, нынешняя система для голосования “Рада” исчерпала свой ресурс, и нужно было модернизировать систему “Рада-3”, либо разработать систему “Рада-4”.

Он отметил, что Национальная академия наук Украины готова разработать новую систему, но для этого необходимы финансы.