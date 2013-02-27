Симоненко: Госпрограмма активизации направлена в поддержку олигархов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после расширенного заседания правительства.

“Меня очень беспокоит, что эта программа в большей степени сегодня направлена на то, чтобы в очередной раз поддержать олигархов, и предусматриваемые 300 млрд, в принципе, пойдут на поддержку лишь тех крупных предприятий, владельцами которых и сегодня являются магнаты и олигархи”, - заявил П.Симоненко.

Он выразил недовольство этим и отметил, что власть сегодня не доложила в сущности об источниках финансирования, сроках реализации программы и о том, кто ответственный за ее результаты.

Также П.Симоненко сказал, что когда эта госпрограмма поступит в парламент, будет проведен более глубокий ее анализ.

“И обязательно, как я и обещал в своем заявлении, рассмотрим вопрос о том, вносить или не вносить резолюцию о недоверии власти”, - сказал лидер коммунистов.

Кроме того, по его мнению, власть давно должна была бы “кое-кого” освободить от должностей. “Тех, кто позорит на международном уровне Украину”, - сказал П.Симоненко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, Кабмин одобрил Государственную программу активизации экономического развития на 2013-2014 годы.

По словам премьер-министра Николая Азарова, суммарная стоимость программы активизации экономического развития составит приблизительно 380 млрд грн.

Он отметил, что источниками финансирования программы являются государственный и местный бюджеты, средства международных финансовых организаций, новые механизмы государственных гарантий, вводимые в этом году, и частные инвестиции, а также собственные средства предприятий.