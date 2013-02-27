Политолог считает, что Янукович уже начал предвыборную кампанию

Политолог Александр Палий считает, что Виктор Янукович уже начал президентскую избирательную кампанию.

Об этом эксперт заявил ТВi, комментируя, в частности, саммит Украина-ЕС.

"Я считаю, что, во-первых, президент уже начал предвыборную кампанию. Очевидно, у президента поняли масштаб проблем, и поняли, что для их преодоления может и двух лет оказаться мало. Кроме того, очевидно, что президенту раньше просто не было с чем идти. Например, после парламентских выборов: с ОМОНом на участках? .. А сейчас соглашение с ЕС, саммит, который прошел лучше, чем мог бы пройти. И, по сути, получает информационный повод ", - считает Палий.