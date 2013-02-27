Политолог считает, что Янукович уже начал предвыборную кампанию
20:32, 27 февраля 2013Политика
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Эксперт утверждает, что команда президента заранее взялась за собственное реноме.
Александр Палий считает, что Яункович уже начал предвыборную кампанию
Политолог Александр Палий считает, что Виктор Янукович уже начал президентскую избирательную кампанию.
Об этом эксперт заявил ТВi, комментируя, в частности, саммит Украина-ЕС.
"Я считаю, что, во-первых, президент уже начал предвыборную кампанию. Очевидно, у президента поняли масштаб проблем, и поняли, что для их преодоления может и двух лет оказаться мало. Кроме того, очевидно, что президенту раньше просто не было с чем идти. Например, после парламентских выборов: с ОМОНом на участках? .. А сейчас соглашение с ЕС, саммит, который прошел лучше, чем мог бы пройти. И, по сути, получает информационный повод ", - считает Палий.
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