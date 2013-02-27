У Тимошенко собирают доказательства, что свидетели по делу Щербаня - на крючке у ГПУ

Свидетель обвинения по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня Игорь Марьинков является соучредителем коммерческой компании совместно с работниками Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харькове заявил защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, ссылаясь на журналистские расследования.

“По свидетелю Марьинкову проведен ряд журналистских расследований. Согласно этим расследованиям, свидетель Марьинков является соучредителем коммерческой компании, в круг соучредителей которой входят Юрий Вандин, бывший заместитель председателя Службы безопасности, человек, возглавлявший следствие по делу Евгения Щербаня, будучи в Министерстве внутренних дел, второй человек - это господин Землянский, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины, и третий - это Петр Шитковский, который потом переоформил эту долю на своего сына и является действующим заместителем председателя Службы безопасности Украины, и четвертым учредителем был господин Марьинков”, - сказал С.Власенко.

По мнению защитника, это свидетельствует о том, что И.Марьинков “был в тесном контакте с правоохранительными органами Украины”. “Человек тотально зависимый от правоохранительных органов, человек, который путался в элементарных показаниях, но при этом вспоминал детали, происходившие в 1996 году”, - акцентировал внимание С.Власенко.

Он также прибавил, что защита Ю.Тимошенко сейчас получает от граждан Украины “огромный объем информации о свидетеле Марьинкове и свидетеле Зайцеве”.

По словам С.Власенко, защита Ю.Тимошенко получает сведения о том, что в отношении этих свидетелей были возбуждены несколько уголовных дел.

“В отношнии этих свидетелей, исходя из имеющейся информации, по состоянию на момент их допроса, это был апрель-май 2012 года, были возбуждены уголовные дела. По одному три, по второму - четыре. То есть это были люди, которые в тот момент были тотально зависимы и остаются тотально зависимыми от органов прокуратуры”, - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено уведомление о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

Печерский районный суд Киева по ходатайству стороны обвинения начал 13 февраля проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня. Суд допросил двух свидетелей - Игоря Марьинкова и Сергея Зайцева. Допросы проходили в отсутствие Ю.Тимошенко, которая требовала от суда обеспечить ее присутствие в судебном заседании.