Власенко заявляет, что судья врет и свидетелей не существует

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», об этом защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил на брифинге.

По его словам, никакого «дела Щербаня» не существует, это политико-пропагандистский механизм по дискредитации Ю.Тимошенко.

«Абсолютно очевидно, что свидетелей нет, они указывают на покойников, умерших 10-15 лет тому назад, или на наркоманов/алкоголиков, которые им что-то рассказывали сильно под хмельком», - сказал С.Власенко и подчеркнул что «все это не является доказательством в уголовном производстве».

Он отметил, что дело об убийстве Е.Щербаня «фальсифицируется тотально: показания свидетелей, материалы дела и весь уголовный процесс». По убеждению защитника, фальсификацией занимаются судьи, прокуроры и тюремщики.

«Судья врет. Она направила в пенитенциарную службу уведомление, что свидетель заболел, а в судебном заседании заявляет, что не знает, почему не явилась Тимошенко. Слушания назначаются с нарушением базовых норм УПК, защите не предоставляется возможность подготовиться, но даже в этих сложных условиях становится понятно, что ни дела, ни свидетелей нет», - подчеркнул защитник.

Он также напомнил, что допрос свидетеля на судебном заседании в рамках досудебного следствия проводится только в исключительных случаях: или когда свидетелю угрожает опасность, или если существует вероятность, что он может не дожить до суда по состоянию здоровья.

«Тогда в исключительных случаях проводится допрос в рамках досудебного следствия. То, что сейчас вытворяет прокуратура и суд, к новому УПК не имеет никакого отношения», - сказал С.Власенко.

Он также прибавил, что прокуратура и защита находятся в неравных условиях, поскольку адвокаты смогли ознакомиться с 6-ю томами дела из 52-х якобы существующих. Фактически защитники были лишены возможности подготовиться к допросам, поскольку не владеют информацией, о чем говорили предыдущие свидетели.

Кроме того, С.Власенко подчеркнул, что защита лишена возможности обсудить материалы дела с Ю.Тимошенко.

Вместе с тем он отметил, что защита заинтересована в публичности допросов, поскольку общественность должна знать о происходящем «абсурде», хотя это является нарушением базовых норм Уголовного процессуального кодекса.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено уведомление о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

Печерский райсуд Киева с 13 по 15 февраля в рамках досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня допросил двух свидетелей – Игоря Марьенкова и Сергея Зайцева.

Допрос свидетелей происходил в отсутствие Ю.Тимошенко.

Сегодня судья должна была допрашивать бывшего губернатора Донецкой области Владимира Щербаня, однако он подал заявление, что не может присутствовать на заседании из-за болезни. Допрос В.Щербаня перенесен на 4 марта.