Совладелец «Козырной карты» просит политического убежища в Хорватии

Об этом сообщает "Коммерсант-Украина".

Господин Задорожный утверждает, что покинул страну, поскольку "влиятельные люди в Украине" требовали отдать половину сети "Козырная карта".

Андрей Задорожный 25 января подал жалобу в Конституционный суд Хорватии с просьбой отменить решение о его экстрадиции в Украину.

Защита уже оспаривала решение Окружного суда в Верховном суде Хорватии, но тот отклонил апелляцию. "Нет никаких доказательств, позволяющих сомневаться, что заявитель совершил уголовное преступление",— сказано в решении суда.

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В Украине Андрея Задорожного обвиняют в финансовых махинациях. СБУ утверждает, что в 2007 году бизнесмен взял в Родовид Банке кредит на $5 млн под залог одного из ресторанов сети "Козырная карта" — "Дежавю". Но в 2009 году произошла замена залога, и вместо ресторана были внесены фиктивные документы на земельный участок в Киевской области. В июле прошлого года Андрей Задорожный был объявлен в международный розыск и задержан в Хорватии. Сейчас дело ведет Главное следственное управление МВД.

В поддержку Задорожного уже выступила Хорватская организация Хельсинкской группы, а также украинские политики Виталий Кличко и Николай Мартыненко, которые считают, что в Украине жизни бизнесмена может грозить опасность.