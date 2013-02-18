СМИ: Арестованного совладельца Козырной карты могут использовать против Тимошенко

Об этом пишет хорватская газета Jutarnji list.

"Перед украинскими спецслужбами, как говорится в заявлении адвоката Задорожного, поставлена ​​задача "накинуть" ей (Юлии Тимошенко - ред.) еще несколько лет тюремного заключения, а украинский заключенный (Андрей Задорожный - ред.), который уже полгода находится в тюрьме Осиек и борется против экстрадиции, должен послужить им для выполнения этой цели", - цитирует статью Jutarnji list Корреспондент.

Задорожного, которого объявило в международный розыск украинским бюро Интерпола задержали в Хорватии в июле 2012-го. Украинская власть обратилась об его экстрадиции в Украину. 18 сентября местный суд принял решение экстрадировать бизнесмена, однако его защита обжаловал это решение в Верховном суде.

"В том случае, если Верховный суд Хорватии примет решение об экстрадиции, и моего клиента выдадут Украине, существует большая вероятность того, что он не сможет себя адекватно защищать в органах правосудия Украины, где существует реальная угроза его жизни и здоровью", - подчеркнул украинский адвокат Задорожного Александр Тищенко.

Защита бизнесмена отмечает, что Задорожного обвиняют на основании "доказательств СБУ" в махинациях с Родовид банком и невозврате миллионного кредита. Адвокаты убеждены, что обвинения выдвигаются с целью завладеть имуществом их клиента, а также по политическим мотивам.

"Это лишь один из способов оказать на него давление, чтобы он отказался от своего бизнеса в Украине и чтобы дал нужную информацию о причастности бывшего заместителя Тимошенко А. А. Шепелева к махинациям с Родовид банком. Если бы он свидетельствовал в украинском суде по советам СБУ, обвинения могло бы обвинить и Юлию Тимошенко в соучастии в хищении средств Родовид банка ", - цитирует адвоката Тищенко Jutarni list.

Тищенко убежден, что в случае выдачи от Задорожного будут требовать "необходимые" свидетельства против Шепелева и Юлии Тимошенко.