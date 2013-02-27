СМИ: Убитый мэр Симеиза в 90-е занимался разбоем

В 1990-е годы застреленный во вторник мэр Симеиза Кирилл Костенко состоял в одной из организованных преступных группировок (ОПГ), которая входила во влиятельную ОПГ "Башмаки", действовавшую в Крыму.

Об этом пишет "Коммерсант-Украина", ссылаясь на источник в МВД.

"В 1997 году его задержали за разбойное нападение на предпринимателя, у которого был отобран автомобиль и $2 тыс., но в 1998 году Ялтинский городской суд приговорил его лишь к условному сроку", - рассказали изданию.

Кроме того, по словам источника, 28 июля 2011 года Кирилл Костенко вместе с депутатом поселкового совета Симеиза Тимуром Шемшединовым были задержаны по подозрению в получении взятки в сумме 400 тыс. грн от руководителей частных предприятий за получение земельных участков. Однако уже через три недели оба были освобождены.

"Полагаю, что в основе убийства Кирилла Костенко лежат экономические мотивы,— рассказал газете собеседник в МВД. - Есть вероятность, что это убийство связано с землей. Бывали случаи, когда мэры курортных поселков брали деньги у коммерческих структур за решение вопроса по выделению им земли, однако в итоге не могли выполнить обещанного. Не исключено, что убитый мог что-то не поделить с такими людьми".

Схожего мнения придерживается и народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль ("Батькивщина").

"Еще в 2000-е годы я пытался обратить внимание властей на этого человека,— сказал господин Москаль.— Он был хорошо известен крымской милиции, однако реакции не было. Полагаю, что его убийство могло быть связано с операциями с землей или недвижимостью".