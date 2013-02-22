Батькивщина: ГПУ разгласила фамилии свидетелей защиты Тимошенко

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии «Батькивщина».

«Сегодня пресс-служба Генеральной прокуратуры обнародовала заявление, в котором обвиняет защиту лидера оппозиции Юлии Тимошенко якобы в манипулировании общественным мнением. Во-первых, такое утверждение не соответствует действительности, поскольку защитники Юлии Тимошенко не манипулируют ничьим мнением, а реализуют свои права, изложенные в новом Уголовном процессуальном кодексе, в частности, речь идет о праве на заявление ходатайств. Во-вторых, защите не понятно, каким образом содержание ходатайств, которые были переданы непосредственно следователю Генеральной прокуратуры, стало известно пресс-службе ГПУ», - говорится в заявлении пресс-службы «Батькивщины».

Его авторы также подчеркивают, что не пресс-служба ГПУ должна решать судьбу ходатайств и оценивать действия защитников Ю.Тимошенко.

«Напоминаем коллегам из пресс-службы ГПУ, что решение судьбы ходатайств защиты –являются ли они обоснованными, или нет - это не их компетенция, они должны информировать, а не оценивать действия защитников. Это решают уполномоченные на это лица. Кроме того, не пресс-служба Генпрокуратуры должна решать, когда и каких свидетелей может допросить защита в рамках следственных действий так называемого дела Щербаня. Также не понятно, на каком основании пресс-служба ГПУ разглашает их фамилии», - говорится в заявлении.

Пресс-служба партии «Батькивщина» также призвала работников пресс-службы ГПУ «не манипулировать информацией относительно Юлии Тимошенко и ее защитников».

«Услышав показания так называемых свидетелей власти по делу Щербаня, которые ссылались на слова наркоманов, алкоголиков и умерших людей, общественность в очередной раз убедилась в абсурдности всех сфальсифицированных против Юлии Тимошенко дел. Манипулятивный и пропагандистский характер всех заявлений представителей режима Януковича относительно лидера оппозиции и ее защитников давно уже понятен, поскольку для общества не является секретом, кто, почему и по чьему приказу пытается дискредитировать Юлии Тимошенко», - заявляет пресс-служба «Батькивщины».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, в Генпрокуратуре заявили, что защита Ю.Тимошенко прибегает к недостойным юристам манипуляциям, чтобы безосновательно обвинить органы прокуратуры в нежелании проводить следственные и процессуальные действия.

“Пресс-служба Генеральной прокуратуры уже не раз сообщала, что защита подозреваемой Ю.Тимошенко пытается манипулировать общественным мнением. С этой целью защита направляет в прокуратуру заведомо не обоснованные ходатайства, а обоснованные отказы в этих ходатайствах затем умышленно искажает и подает в средствах массовой информации как якобы незаконные действия со стороны органов прокуратуры”, - отмечается в заявлении.

Последними из таких, говорится дальше, является ряд ходатайств защитника подозреваемой Ю.Тимошенко Александра Плахотнюка, направленных в адрес следователя Генеральной прокуратуры Украины. А.Плахотнюк требует обратиться в суд с ходатайством о вынесении решения о допросе в судебном заседании в порядке ст. 225 Уголовного процессуального кодекса Украины по месту расположения суда, с участием сторон обвинения и защиты, в процессуальном статусе свидетелей, в частности Александры Кужель, Сергея Таруты и других.

“Сомнительно, что профессиональный защитник не знает требования ст. 225 УПК, которая предусматривает, что в этом случае заинтересованная сторона уголовного производства имеет право непосредственно обратиться к следственному судье, а не к следователю прокуратуры с таким ходатайством о допросе. Очевидно, что целью направления таких ходатайств является получение отказа с разъяснением закона для того чтобы в очередной раз искаженно истолковать его в публичных заявлениях и безосновательно обвинить органы прокуратуры в нежелании проводить следственные и процессуальные действия, что на самом деле не соответствует действительности”, - заявляют в Генпрокуратуре.