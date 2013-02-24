В ЕС надеются, что Украина сможет экспортировать газ собственной добычи

Об этом в статье для ZN.UA пишет комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

"Евросоюз стремится решить вопросы будущих газовых потоков, которые будут поступать в ЕС, в рамках сбалансированного трехстороннего диалога между ЕС, Украиной и Россией. Также Евросоюз хочет приобщиться к трехсторонним консультациям по транзиту газа", - отметил еврокомиссар.

По его словам, Европейская комиссия готова активно поддерживать реформирование газового сектора Украины и в сотрудничестве с международными финансовыми институтами - Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком - оказывать поддержку модернизации украинской газотранспортной инфраструктуры.

Цель этой модернизации заключается в том, чтобы Украина оставалась ключевой частью всеевропейской энергетической системы, подчеркнул он.