Каховских журналистов не пустили на диалог с Януковичем

В г. Таврийск (территория Каховского горсовета, Херсонская область) сегодня, 22 февраля, журналисты каховских изданий не смогли попасть на территорию агропредприятия «Green Team», где находилась одна из площадок для прямого включения в рамках телепроекта «Диалог со страной» при участии Президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщает газета «Каховские новости», представитель ООО «Green Team» на пустил журналистов данного издания на съемочную площадку, «аргументировав запрет тем, что у работников газеты нет какого-то «письма» и они находятся на территории частного предприятия». На вопрос журналистов, какие именно письма нужны, им не сообщили. Охране предприятия было строго-настрого приказано не пропускать местные СМИ на территорию, пишет издание.

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Согласно сообщению, в спорную ситуацию вмешалась представители Херсонской областной государственной администрации, которые сообщили журналистам, что их не допускают внутрь для освещения мероприятия, так как данное мероприятие «не для журналистов, а для людей».

Однако, когда журналист газеты попытался пройти через пост охраны предприятия не в качестве журналиста, а под видом простых граждан, это тоже не принесло результата, пишут «Каховские новости».

Издание также отмечает, что в Каховке местные власти ничего не сообщали о планах проведения участия местных жителей в телемлосте с Президентом с площадки ООО «Green Team». Не было сообщений ни в прессе, ни на мероприятиях исполкома. «Каховские новости» узнали об этом из неофициальных источников. При этом, мэр города А.Карасевич и его заместитель П.Пуляев были на съемочной площадке задолго до начала прямого эфира.

ООО «Green Team» занимается покупкой, хранением и продажей овощей.