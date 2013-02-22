У журналистов, прорывавшихся на диалог с Януковичем, требовали медсправки

Как передает корреспондент УНИАН, сходить за медицинской справкой предложил один из милиционеров, стоявших в оцеплении возле детского сада. Медицинскую справку также требовали и у других представителей СМИ.

Как рассказал УНИАН корреспондент издания «Взгляд из Одессы» Игорь Столяров, прибывший на место заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Одесской области Дмитрий Фучеджи заявил ему, что в детском саду сейчас карантин, потому требуется пойти в поликлинику, чтобы взять справку. «Тогда вас пустят», - сказал Д.Фучеджи. Я спросил: «Карантин объявлен, чтобы оттуда не распространялась зараза?». А он в ответ: «Нет, чтобы туда не прорвались...», - рассказал И. Столяров.

Возле детского сада находится около 100 милиционеров. Они стоят вдоль забора, а часть (спецподразделение «Беркут») – в автобусах.

Сотрудники милиции никого не подпускают к зданию, не давая пройти даже жителям близлежащих жилых домов, пожилым людям, и заставляя идти в обход. Непосредственно в детсад пустили только тех, у кого были специальные пригласительные билеты.

Сегодня, 22 февраля, Президент Украины Виктор Янукович отвечает на вопросы граждан в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.