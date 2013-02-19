Суд дал свидетелю по делу Щербаня две недели, чтобы выздороветь

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня в ходе судебного заседания Апелляционного суда Киева приняла следственный судья Печерского районного суда Анна Медушевская.

“В связи с неявкой на судебное заседание участников данного производства в деле объявляется перерыв до 11.00 4 марта”, - отметила А.Медушевская.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

Печерский райсуд Киева с 13 по 15 февраля в рамках досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня допросил двух свидетелей – Игоря Марьинкова и Сергея Зайцева.

Допросы свидетелей происходили в отсутствие Ю.Тимошенко.