Только 7% баров и кафе не соблюдают запрет на курение (данные мониторинга)

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила медиа-координатор центра «Жизнь» Юлия Солоха, представляя результаты январского мониторинга 1133 заведений ресторанного хозяйства в 13 областных центрах Украины, в Киеве и Крыму.

Ю.Солоха отметила, что целью мониторинга была оценка реальности выполнения закона, который полностью запрещает курение в помещениях заведений ресторанного хозяйства.

По теме: Раде предлагают снова разрешить курение в барах и кафе

В соответствии с мониторингом, основная часть которого проводилась с 16 часов и до полуночи, в 508 проверенных кафе было выявлено 20 нарушений – 4%, из 254 ресторанов нарушения зафиксировали в 16 – 6%.

Кроме того, активисты выявили 20 баров-нарушителей из 261 проверенного – 8%, также 32% нарушений (в 12 заведениях) зафиксировано в 38 ночных клубах.

Отдельно участники мониторинга проверили пабы, трактиры, пиццерии и бильярдные: из 72 заведений в 8 были обнаружены нарушения – 11%.

Таким образом, нарушения – курение сигарет, кальянов то наличие пепельниц на столах – были зафиксированы в 76 заведениях, что составляет 7% общего количества проверенных заведений.

При этом наибольшее количество нарушений было выявлено в Одессе, Донецке, Киеве и Харькове, наименьшее – в Ивано-Франковске, Луганске и Чернигове.

«Закон, по нашему мнению, по мнению общественности, очень хорошо сегодня выполняется. Есть единичные случаи, где нарушают закон», - сказала Ю.Солоха и добавила, что персонал ресторанов и кафе благодарен за то, что сейчас им «легче дышать».

По результатам проверки активисты направили жалобы по обнаруженным нарушениям в территориальные органы Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей.

Как отметил директор Института медиа права, руководитель проекта «Киев без табачного дыма» Тарас Шевченко, два года тому назад проводился мониторинг выполнения соответствующего закона, который действовал на то время. Нормой устанавливалось, что, по крайней мере, 50% помещений должны были быть приспособлены для некурящих. «Результаты тогда были – 70% невыполнения» - сказал он и добавил, что разграничение зон не работает.

Таким образом, по убеждению Т.Шевченко, полный запрет на курение в ресторанных заведениях выполняется намного лучше.

В свою очередь исполняющий обязанности начальника отдела контроля в сфере услуг Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Олег Кобельков сообщил, что с начала действия закона, по состоянию на 28 января, инспекцией внепланово было проверено 110 субъектов ведения хозяйства, в 32 из которых зафиксированы нарушения. При этом к нарушителям было применено более 44 тыс. грн финансовых санкций.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 16 декабря, в соответствии с принятым 24 мая Законом «О внесении изменений в некоторые законы относительно совершенствования отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий», запрещено курение в заведениях общественного питания.

Также запрещается, кроме специально отведенных для этого мест, курение табачных изделий в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц, общежитий; в аэропортах и на вокзалах.

Владелец, уполномоченные им лица или арендаторы соответствующих сооружений или отдельных помещений обязаны оборудовать специальные места для курения, суммарная площадь которых не должна превышать 10% общей площади соответствующего сооружения или помещения.

Штраф для владельцев заведений, в случае нарушения запрещения курения, составляет от 1 до 10 тыс. грн.