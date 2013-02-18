Невзирая на санкции ООН, Украина может продать Судану несколько самолетов

Судан интересуется тремя региональными самолетами семейства Ан-148/158, а также двумя транспортными Ан-74, сообщил заместитель генконструктора ГП "Антонов" Александр Кива.

Контракт планируется подписать в марте во время официального визита украинской делегации, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Самолеты нужны для авиакомпании Sudan Airways, которая переживает сейчас не лучшие времена из-за торговых санкций США. Ее флот составляет семь старых самолетов Airbus, Boeing и Fokker, купленных более 15 лет назад. При этом Airbus и Boeing отказались продавать авиакомпании даже запчасти, чтобы не нарушить эмбарго.

В 2004 году ООН приняла в отношении Судана резолюцию, которая предполагает эмбарго на поставки оружия, замораживание активов и счетов. США ограничили торговые отношения со страной и внесли Судан в список стран— спонсоров терроризма. Санкции могут быть отменены, если Судан признает независимость Южного Судана и будет мирно взаимодействовать с этим государством.

В ГП "Антонов" говорят, что контракт не идет вразрез с эмбарго. "Мы принимаем во внимание ограничения, которые есть к этому государству, и сотрудничаем с Суданом только в вопросах поставки гражданских самолетов",— отметил господин Кива.

"Антонов" сотрудничает с многими странами, которые по разным причинам ограничены в приобретении техники в Европе или США. В частности, сейчас компания собирается поставить Северной Корее по одному Ан-148 и Ан-158 через "Ильюшин Финанс Ко". Ранее еще одна машина отправлена госперевозчику Air Koryo. Александр Кива подчеркивает, что и в отношении Кореи поставка гражданских самолетов не запрещена.