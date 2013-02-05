Россия купит в 3,5 раза меньше украинских Ан-70, чем заявляла ранее

Об этом журналистам в Москве сообщил командующий военно-транспортной авиации генерал-майор Владимир Бенедиктов, передает РИА «Новости».

«17 самолетов Ан-70 будут получены до 2020 года; поступление первых самолетов начнется с 2016 года», - сказал он.

В.Бенедиктов добавил, что в настоящий момент объем поставки (17 самолетов) согласован.

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Кроме этого он сообщил, военно-транспортная авиация России не получит новые транспортные самолеты Ан-124-300 до 2020 года.

«По срокам к 2020 году самолеты Ан-124-300 мы не получим», - сказал он, отметив, что в настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по данной машине.

При этом он отметил, что в ближайшее время будет проводиться глубокая модернизация самолетов «Руслан» до Ан-124-100 и Ан-124-150.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-командующий военно-транспортной авиации генерал-лейтенант Виктор Качалкин заявлял, что ВТА до 2020 года получит 60 самолетов Ан-70.

По его словам, первую партию Ан-70 военно-транспортная авиация России должна была получить к 2014.

«Тверская авиабаза первой получит к 2014-2015 годам оперативно-тактические самолеты Ан-70», - сказал В.Качалкин, добавив, что первая партия составит один или два самолета.

1 февраля посол России в Украине Михаил Зурабов сообщил, что Министерство обороны Российской Федерации намерено закупить 60 украинских самолетов Ан-70.

27 декабря 2012 года премьер-министр Николай Азаров в интервью украинским телеканалам сообщил, что Министерство обороны Российской Федерации заказало Украине более 20 самолетов Ан-70.

Справка УНИАН. Военно-транспортный самолет Ан-70, предназначенный для непосредственной доставки военной техники, личного состава и десантирования войск, является единственным в мире самолетом, способным обеспечить доставку грузов на грунтовые аэродромы с длиной полосы 600-800 м. В режиме короткого взлета и посадки способен довозить 20 тонн грузов на дальность до 3000 км.

Государственное предприятие «Антонов» (Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

В конце сентября 2012 года руководители российской компании «Русские машины», в состав которой входит Самарский авиазавод, сообщили о намерении создать в 2013 году с ГП «Антонов» совместное предприятие.