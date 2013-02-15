Тернополь призывает не допустить приватизации Почаевской лавры

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу, председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку, премьер-министру Украины Николаю Азарову и депутатам Верховной Рады Украины приняли сегодня депутаты городского совета.

В нем они выразили обеспокоенность ситуацией, которая складывается относительно будущего Свято-Успенской Почаевской лавры в связи с регистрацией законопроекта №1161 от 25 декабря 2012 года «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно возврата культовых сооружений религиозным общинам)».

«Считаем этот проект закона очередным посягательствам на одну из украинских святынь, так как реализация его положений может привести к приватизации духовного памятника одной из религиозных конфессий и ограничению доступа к святыне для всех граждан Украины в целом. Почаевская лавра является уникальной христианской святыней, которая в то же время включает в себя бесценное архитектурное и художественное наследие мировой цивилизации. Поэтому в очередной раз заявляем о необходимости внесения Почаевской лавры в перечень памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Это защитит сам памятник от разрушения и оставит его открытым для мира и обеспечит охрану, сохранность, популяризацию и передачу будущим поколениям культурного и духовного наследия», – говорится в обращении.

Депутаты потребовали срочно принять решительные меры по недопущению принятия предложенного проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (регистр. №1161).

Также депутаты призвали Кабинет Министров Украины в срочном порядке изыскать возможность для финансирования изготовления номинационного досье и официально обратиться в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с представлением о внесении Почаевской лавры в Список памятников всемирного наследия.

За это обращение проголосовали 45 депутатов из 60 депутатов.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая 2001 года Кабмин объявил комплекс памятников в городах Кременце и Почаеве Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником. Распоряжением Кабмина в 2002 году все памятники были переданы из совместной собственности общин Кременецкого района в государственную собственность с внесением в сферу управления Госстроя.

В июле 2003 г., согласно распоряжению Кабмина, строения Почаевской лавры изъяты из состава заповедника, а в ноябре состоялась передача лавры в бесплатное пользование представителям Украинской православной церкви Московского патриархата, о чем заключено соглашение на 49 лет.

С избранием нового состава областного совета 15 марта 2009 года депутаты приняли решение о создании Временной контрольной комиссии по проверке законности передачи храмного комплекса в Почаеве Украинской православной церкви Московского патриархата, а также о соблюдении Московским патриархатом земельного и миграционного законодательства Украины. Комиссия выявила многочисленные нарушения украинского законодательства

В связи с этим областной совет дважды принимал обращение к руководству государства по поводу отмены решения о передаче святыни Московскому патриархату и возвращение лавры в заповеднику, и в обоих случаях никакой реакции, как утверждают в облсовете, на обращение не было.

В январе в Тернопольской области начали сбор подписей относительно недопущения приватизации Почаевской лавры. Сбор подписей обусловлен тем, что 25 декабря 2012 г. в секретариате Верховной рады Украины зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины», авторами которого выступили несколько нардепов от Партии регионов и Компартии. Законопроект предусматривает исключение сооружений Почаевской лавры из перечня объектов, не подлежащих приватизации.