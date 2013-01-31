Депутат: в июле Почаевскую лавру отдадут Московскому патиархату

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую информацию со ссылкой на свои источники среди духовенства и работников заповедника он разместил на собственной странице в соцсети.

«28 июля 2013 года в честь 1025-летия крещения Руси, Свято-Успенскую Почаевскую лавру планируют передать в собственность УПЦ Московского патриархата. Для передачи планируется провести громкие торжества, в которых примут участие первые лица государства, а принимать этот “подарок” будет патриарх Московский и всея Руси – Гундяев», – утверждает С.Барна.

По его данным, на территории Почаевской лавры уже активно ведутся ремонтные и реставрационные работы, которые финансируются как из бюджета, так и за счет церковных средств. «Несмотря на то, что комитет Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности не согласовал скандально известный законопроект № 1161, которым из перечня объектов, не подлежащих приватизации, должны были исключить сооружения Почаевской лавры, перед провластными депутатами ставится задание как можно скорее продавить этот законопроект любой ценой. Такие необдуманные действия власти могут спровоцировать острое общественное противостояние на религиозной почве, которое, в конечном счете, может закончиться кровопролитием», – предостерегает С.Барна.

Он также утверждает, что после передачи комплекса Почаевской лавры в собственность УПЦ МП на территории лавры планируется открыть культурно-духовный центр.

«Все прекрасно понимают, что православие в российском варианте – это не столько религиозное понятие, как инструмент российской имперской политики. Потому с открытием культурного центра Почаевская лавра должна стать центром распространения “Русского мира” на западноукраинских землях», – сообщает об еще одной опасности С. Барна.

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Как сообщал УНИАН, 29 мая 2001 года Кабинет министров Украины объявил комплекс памятников культурного наследия в городах Кременце и Почаеве государственным историко-архитектурным заповедником. Распоряжением Кабинета министров Украины в 2002 году все памятники были переданы из общей собственности территориальных общин Кременецкого района в государственную собственность с отнесением в сферу управления Госстроя Украины.

В июле 2003 года согласно распоряжению Кабинета министров Украины сооружения Почаевской лавры были изъяты из состава заповедника, а в ноябре того же года состоялась передача комплекса сооружений лавры в бесплатное пользование представителям Украинской православной церкви Московского патриархата, о чем заключено соглашение на 49 лет.

15 марта 2009 года депутаты приняли решение о создании Временной контрольной комиссии по проверке законности передачи храмного комплекса в Почаеве Украинской православной церкви Московского патриархата, а также относительно соблюдения Московским патриархатом земельного и миграционного законодательства Украины. Комиссия выявила многочисленные нарушения украинского законодательства.

Затем областной совет дважды принимал обращение к руководству государства об отмене решения о передаче святыни Московскому патриархату и возвращения лавры заповеднику, и в обоих случаях никакой реакции, как утверждают в облсовете, не последовало.

По теме: В Тернопольской области собирают подписи, чтобы не допустить приватизацию лавры

В январе в Тернопольской области начали сбор подписей за недопущение приватизации Почаевской лавры. Сбор подписей обусловлен тем, что 25 декабря 2012 в секретариате Верховной рады Украины зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины», авторами которого выступили несколько нардепов от Партии регионов и Компартии. Законопроектом предусматривается исключение сооружений Почаевской лавры из перечня объектов, не подлежащих приватизации.

На сессии Тернопольского облсовета, которая должна состояться 31 января, депутаты также планируют рассмотреть проект обращения к руководству государства относительно недопущения исключения сооружений Почаевской лавры из перечня объектов, не подлежащих приватизации.