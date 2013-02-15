За «избиение милиционера» на суде по делу Щербаня депутатам грозит 2 года тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В рамках производства проходит досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений работникам милиции, которые осуществляли охрану правопорядка в Апелляционном суде г. Киева при рассмотрении дела об убийстве Е. Щербаня", - говорится в сообщении.

В милиции утверждают, что во время оглашения решения суда о взыскании с Тимошенко штрафа за неуважение к суду "присутствующие народные депутаты Украины начали нарушать тишину в зале, громко выкрикивая недовольство в адрес судьи, чем препятствовали проведению судебного заседания. На неоднократные замечания и предупреждения председательствующего народные депутаты Украины не реагировали и продолжали нарушать тишину в зале ", - изложили свое видение в МВД.

В пресс-службе заявляют, что за это судья попросила вывести народных депутатов из зала заседания суда. "Будучи недовольными таким решением судьи, несколько народных депутатов Украины начали потасовку с сотрудниками милиции. В ходе этого столкновения и конфликта народные избранники нанесли телесные повреждения одному из работников милиции, в результате чего он начал терять сознание. Работники милиции вывели коллегу из зала судебного заседания и вызвали карету скорой медицинской помощи. Медработники доставили пострадавшего в больницу, откуда в дальнейшем он был госпитализирован в больницу. Согласно диагнозу медиков, у работника милиции имеются телесные повреждения в виде ушиба-растяжения мышечно-связующего аппарата шейного отдела позвоночника, ушиб гортани и вертебро-базилярная недостаточность", - говорится в сообщении милиции.

Правонарушение квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка) УК и внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Эта статья Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на срок до двух лет.