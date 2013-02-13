Один из грифоновцев попал в больницу после давки в суде по делу Щербаня

Один сотрудник судебной милиции «Грифон» пострадал сегодня во время давки в Апелляционном суде Киева, где должен был состояться допрос свидетеля по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

По данным милиции, пострадавший сотрудник «Грифона» госпитализирован в больничное заведение для получения медицинской помощи в условиях стационара.

В то же время в ГУ МВД настаивают, что сотрудники «Грифона» действовали в пределах действующего законодательства, без применения мер физического воздействия в ходе конфликтной ситуации, возникшей сегодня между ними и народными депутатами в Апелляционном суде.

«В течение судебного рассмотрения присутствующие народные избранники не считались с многочисленными замечаниями судьи и продолжали нарушать общественный порядок. Судьей было принято решение об удалении из зала суда всех присутствующих, кроме участников судебного процесса и представителей средств массовой информации. Поскольку нарушители порядка не реагировали на требования судьи, выполнение данного решения было возложено на работников специального батальона судебной милиции «Грифон», в обязанности которых входит именно обеспечение охраны общественного порядка в судебных инстанциях», - отмечается в сообщении.

По данным ГУ МВД, во время выполнения решения суда правоохранители предложили народным избранникам выйти самостоятельно, однако последние отказались. Вместо этого народные избранники начали безосновательно оскорблять правоохранителей и провоцировать драку, говорится в сообщении.

«При этом работники специального батальона судебной милиции «Грифон» действовали в пределах действующего законодательства без применения мер физического воздействия. Меры реагирования работников милиции на противоправные действия не ограничивали депутатской неприкосновенности, поскольку осуществлялись по решению председательствующего судьи в соответствии с нормами действующего законодательства», - отметили в ГУ МВД.

В милиции подчеркнули, что выполнение решения суда, согласно действующему законодательству, являются безоговорочным как для работников милиции, так и всех граждан, независимо от их статуса.

«Поэтому лица, которые препятствуют или мешают выполнить такое решение, могут быть привлечены к ответственности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, следственный судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич обязала народных депутатов покинуть зал суда, где должны проходить следственные действия в рамках расследования убийства депутата Евгения Щербаня.

Соответствующее решение О.Царевич приняла в связи с «неуважением к суду» депутатов.

В частности, такое решение было принято после того, как народные депутаты начали критически высказываться по поводу постановления судьи о привлечении защитника экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко к административной ответственности.