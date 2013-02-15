У Кличко предлагают депутатам голосовать руками, пока не разработана новая система

В «УДАРе» заявляют, что народные депутаты должны голосовали поднятием рук, пока будет разрабатываться новая система для голосования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе службе партии.

Как подчеркнули депутаты от «УДАРа», то, что сенсорная кнопка в системе «Рада-3» дает возможность депутату голосовать не только за себя, не означает, что вопрос персонального голосования снимается или откладывается.

“Мы еще неделю назад предложили начать с того, что, собственно, сегодня произошло – протестировать систему «Рада-3» с сенсорной кнопкой в присутствии народных депутатов и журналистов. И если сенсорная кнопка не обеспечивает исключительно персонального голосования, тогда, пока разрабатывается новая система для голосования, согласно регламенту, депутаты должны голосовать поднятием рук”, - подчеркнул заместитель руководителя фракции “УДАР” Виталий Ковальчук.

В “УДАРе” отмечают, что из-за своего нежелания обеспечить персональное голосование руководство парламента и фракции Партии регионов пытаются связать эту проблему исключительно с сенсорной кнопкой. В “УДАРе” подчеркивают, что законную работу парламента - персональное голосование депутатов может обеспечить не только кнопка, но и другие способы голосования, прописанные в регламенте.

“Пока депутаты от “УДАРа”, блокируя президиум, работали над законопроектами, Партия регионов в это время обдумывала, как дискредитировать кнопку. Вместо того, чтобы взять и обеспечить персональное голосование”, - подчеркнул народный депутат от “УДАРа” Ростислав Павленко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, во время тестирования системы для голосования с сенсорной кнопкой депутаты из фракции Партии регионов продемонстрировали, что при помощи мобильного телефона и других технических средств можно проголосовать за нескольких депутатов.

В частности, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов приложил свой мобильный телефон к системе «Рада», показывая, как на него реагирует сенсорная кнопка, и таким образом проголосовал с двух депутатских мест, продемонстрировав, что можно голосовать не только за себя, но и за коллег.

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк после тестирования заявил, что произошло вмешательство в систему «Рада-3», и она была переделана так, что время удерживания сенсорной кнопки во время голосования сокращено с 10 до 8 секунд, - и за две секунды можно успеть проголосовать за депутата-соседа.