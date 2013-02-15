В Киеве почтят воинов-интернационалистов

Завтра, 16 февраля, по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 24-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Киеве, в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины состоится торжественное собрание.

Как ожидается, участие в торжественном мероприятии примут Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко, Министр обороны Украины Павел Лебедев, председатель Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Сергей Червонопиский, ветераны-«афганцы», участники боевых действий на территории других государств, другие почетные гости.

Программой мероприятия планируется встреча Вице-премьер-министра Украины с активом Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов). В мероприятии предполагается участие Министра обороны Украины, других должностных лиц.

По завершению в большом зале Центрального дома офицеров Вооруженных Сил Украины состоится торжественное собрание и праздничный концерт.

Встреча представителей СМИ, желающих осветить данное мероприятие, в 14.00 16 февраля в холле Центрального дома офицеров ВС Украины (ул. Грушевского, 30/1).

Вход только по паспортам! Для журналистов обязательным является наличие редакционного бейджа!

Аккредитация обязательна и продлится до 18.00 15 февраля!!!

За справками и аккредитацией обращаться по телефонам Департамента прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины: (044) 253-20-73 и 253-03-19.