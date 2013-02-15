В оппозиции говорят, что власть блефует, говоря о перевыборах

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, об этом сказал сегодня на брифинге лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

А.Яценюк подчеркнул, что сегодня провластное большинство не устраивает оппозиция, которая требует соблюдения Конституции Украины, и поэтому власть пугает оппозицию перевыборами.

А.Яценюк заявил, что оппозиция готова к варианту досрочных парламентских выборов и уверена в своей победе на них.

В то же время он заметил, что такой парламентский кризис как сегодня, заканчивается не только парламентскими, но и президентскими досрочными выборами.

В свою очередь лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко отметил, что его политическая сила готова идти на перевыборы.

В.Кличко также заметил, что власть пугает оппозицию досрочными выборами, при этом подчеркивая, что перевыборы будут проходить исключительно на мажоритарной основе, которая существенно уменьшит шансы оппозиции на победу.

Он выразил убеждение, что и Партия регионов, и коммунисты понимают, как много средств нужно будет потратить на перевыборы, в том числе из государственного бюджета, и, в конце концов, согласятся на внедрение персональной системы голосования в парламенте, что и стало причиной кризиса.

Заместитель председателя ВР, депутат от «Свободы» Руслан Кошулинский выразил мнение, что власть блефует, говоря о перевыборах на мажоритарной основе.

Он напомнил, что для того, чтобы изменить систему выборов, нужно принять изменения в законодательство, а для этого нужно разблокировать работу парламента и принять закон, чего сегодня невозможно сделать.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от оппозиции 5 февраля заблокировали работу Верховной Рады, требуя внедрения системы для персонального голосования.