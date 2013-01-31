Жена Луценко сорвала аплодисменты в Верховной Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на собрании оппозиционных депутатов его жена, народный депутат Украины Ирина Луценко (фракция “Батькивщина”).

Она отметила, что отвечая на вопрос, будет ли писать он заявление о помиловании, Ю.Луценко ответил: “Нет, не буду”. По ее словам, он сказал, что в случае, если бы он написал такое заявление, то позволил бы “сегодняшней власти закончить методические рекомендации по уничтожению инакомыслящих”. “Никогда не напишу, потому что это легитимизация преступлений лично Януковича”, - процитировала И.Луценко своего мужа.

Она отметила, что, по сути, такой просьбой о помиловании Ю.Луценко дал бы разрешение власти “уничтожить 158 оппозиционеров”. “Это был бы 37-й год открыт”, - сказала она и отметила, что, по словам Ю.Луценко, просьба о помиловании означала бы “склони голову и соглашайся с тем, что делает Янукович, Чечетов, что делает Рыбак, что делают эти люди против 42 миллионов”.

И.Луценко обратилась к народным депутатам, присутствующим в сессионном зале, чтобы они не предали Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.

“Он рассчитывает на вас. Он вам показывает пример, он сидит душой и телом за вас, 158 и из этих 42 миллионов”. “Задайте себе вопрос, а вы их не предадите? Думайте, сидя здесь в зале, приходя каждый день в Верховную Раду, возвращаясь домой к своим детям”, - сказала И.Луценко. Она подчеркнула, чтобы каждый понимал, что будут делать с женщинами и родителями оппозиционеров, если они дадут Ю.Тимошенко и Ю.Луценко “сгнить в тюрьме”. “Они сидят, чтобы у вас здесь были развязаны руки, чтобы вы здесь действовали вместе и не дали сегодняшней власти добить не только себя, но и свои семьи и этих 42 миллиона, которые остались”, - сказала она. Она подчеркнула, что Ю.Тимошенко и Ю.Луценко надеются на поддержку оппозиции. И.Луценко сказала, что сегодня в этой стране “не тюрьма страшнее – предательство страшнее. Трусость страшнее, противвсехство страшнее”.

После окончания ее выступления все депутаты встали с мест и аплодисментами проводили ее до рабочего места.