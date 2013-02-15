Тимошенко на допрос второго свидетеля не привезли

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание проходит в отсутствие экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

На данное время стороны - участники процесса выясняют, можно ли допрашивать свидетеля в отсутствие экс-премьера.

Председательствующим на судебном заседании является следственный судья Печерского районного суда Киева Виктор Кицюк.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

7 февраля была озвучена позиция Ю.Тимошенко относительно ее желания лично присутствовать во время следственных действий по допросу свидетеля в рамках досудебного следствия по делу Е.Щербаня.

Тогда суд обязал соответствующие правоохранительные органы обеспечить доставку Ю.Тимошенко в киевский суд на заседание 13 февраля.

В то же время Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что Ю.Тимошенко отказалась ехать на заседание киевского суда 13 февраля.

13-14 февраля следственный судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич проводила допрос свидетеля Игоря Марьинкова.

Вчера, 14 февраля, сотрудники Качановской исправительной колонии (№ 54) ознакомили Ю.Тимошенко с приглашением на суду на 15 февраля для участия в допросах свидетеля по делу относительно организации убийства Е.Щербаня.